Пригожин лично поблагодарил неравнодушных людей за широкое освещение проблемы «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично поблагодарил всех, кто создавал широкий резонанс вокруг проблемы «снарядного голода» у «музыкантов» и способствовал ее разрешению. Он отправил голосовые сообщения всем, которые адресаты выкладывают у себя в соцсетях.

Ранее артиллеристы компании сообщили о прекращении поставок боеприпасов со стороны отечественного Министерства обороны. Евгений Пригожин указал, что в результате инцидента в 2-3 раза возросли потери среди личного состава.

Проблема «снарядного голода» стала одной из самых популярных тем, обсуждаемых в Сети. Люди выходили с пикетами, появился флешмоб #дайснарядывагнерам, журналисты озвучивали проблему в прямых эфирах, несмотря на предполагаемый запрет на упоминание ЧВК «Вагнер».

После того, как кризис разрешился, и Евгений Пригожин сообщил о том, что боеприпасы начали снова поставляться, он отправил персональные сообщения тем, кто поддержал ЧВК «Вагнер» в этой непростой ситуации. Сколько было адресатов, точно неизвестно, однако аудио от Пригожина выложили многие военкоры, общественные и культурные деятели.

«Благодарю Вас за внимание. Иначе и быть не могло. У нас общая цель – победа и величие России. Каждый обязан делать всё возможное для этого. Работаем! – заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Одними из тех, кто широко освещал инцидент стали поэт Вадим Цыганов и певица Вика Цыганова. Предприниматель поблагодарил их за стремление добиться справедливости:

«Вадиму Цыганову, Вике Цыгановой от Пригожина Евгения и от ЧВК «Вагнер» хотели передать благодарность, спасибо. И в этот раз уже не за песни. А за поддержку, которая была во время «снарядного голода». За вашу жизненную позицию и активность, которая нам помогла в настоящий момент получить боеприпасы. Надолго или нет – неизвестно. Но будем надеяться, что как можно дольше».

Пригожин отметил вклад журналистов и военкоров, в частности, Эдварда Чеснокова. Публицист активно поддерживал «музыкантов» в те дни, когда кризис с поставками снарядов штурмовикам стал особенно острым.

Пригожин выразил признательность документалистам Максиму Фадееву и Сергею Белоусу из проекта Realdoc. Он отметил, что к словам благодарности присоединились и все бойцы ЧВК «Вагнер».

Автор телеграм-канала «Заставный», который также участвовал во флешмобе, удивлен тем, что Пригожин отправил персональные сообщения, поскольку такая практика не принята в российских ведомствах.

«Я нисколько не удивлен, почему его ЧВК рвёт вперёд. Да потому, что знаю – у него ко всем такое отношение, вплоть до самых рядовых ребят. А это и есть одно из составляющих эффективного управления. Нашим государственным и военным начальникам нужно брать пример, если и они хотят такой эффективности». – уверен блогер.

Москва, Екатерина Попова

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