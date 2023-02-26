Евгений Пригожин: Кто я такой, чтобы делать замечания таким людям, как блогер Столяров?

Владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг Алексея Столярова, зятя министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее пользователи заметили, что блогер поставил лайки под многими постами журналиста Юрия Дудя*. У Пригожина поинтересовались, считает ли он правильным, что родственники высокопоставленных чиновников могут совершать такие поступки в сложное для страны время.

Пригожин назвал Столярова самородком, отметив, что такие, как он, считают большинство россиян «генетически ущербными» и ощущают превосходство над ними.

«Вот, например, я. Кто я такой, чтобы делать замечания таким людям, как блогер Столяров? Никто, и звать меня никак. Поэтому конечно же самым правильным поведением будет полное восхищение Столяровым и такими, как он. И уж если он лайкает Дудя*, нужно всем взять и лайкнуть Дудя*», – сыронизировал Пригожин.

Напомним, скандал с лайком поста Дудя* вскоре получил продолжение. Возмущение россиян усилилось, когда в Сеть выложили скриншоты переписки Столярова с поддерживающей СВО россиянкой. Женщина попросила блогера объясниться, а тот в ответ назвал ее «Z-быдлом» и рекомендовал отправиться на фронт. Вскоре после этого в Интернете развернулась кампания по «обелению» Столярова – к ней подключились СМИ, Telegram-каналы и известные медийные персоны.

Москва, Светлана Антонова

* признан в России иноагентом

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