«Снятие порчи» обошлось жительнице Москвы в 200 тысяч рублей

Жительница столицы отдала деньги и драгоценности незнакомке, попросившей воды и устроившей «снятие порчи». Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленница зашла в подъезд дома на Новосибирской улице, где позвонила в одну из квартир и попросила у открывшей дверь хозяйки стакан воды. В ходе общения аферистка сообщила женщине, что на неё наложена порча, которую можно снять только с помощью специального ритуала с ценными вещами», – говорится в сообщении ведомства.

Владелица квартиры поверила незнакомке и впустила её в дом. После этого девушка уговорила потерпевшую дать ей конверт с наличностью и золотыми украшениями, затем попросила отвернуться и не смотреть на процесс обряда, и сбежала. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Задержанная 26-летняя девушка оказалась ранее неоднократно судимой за совершение аналогичных преступлений. Похищенного при ней не нашли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигурантка заключена под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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