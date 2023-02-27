Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни

Российский политолог, сооснователь «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский скончался сегодня ночью после тяжелой болезни на 72-м году жизни. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на его друга, профессора НИУ «Высшая школа экономики» Симона Кордонского.

Павловский родился в Одессе в 1951 году. Закончил исторический факультет Одесского государственного университета, после чего несколько лет работал учителем в сельской школе, откуда был уволен за распространение самиздата. С 1976 жил в Москве, где продолжал участвовать в распространении самиздата и, чтобы избежать обвинений в тунеядстве, подрабатывал разнорабочим. В 1978-1980 годах состоял в редколлегии антисоветского журнала «Поиски». В апреле 1982 года был арестован по обвинению в выпуске журнала, который к тому времени прекратил выходить, и в антисоветской деятельности, признал вину и был сослан на три года в Коми.

В 1985 году он вернулся из ссылки в Москву, после чего участвовал в создании «Клуба социальных инициатив» и журнала «Век XX и мир», а с 1990 года был его главным редактором. В 1989-1993 годах был директором частного информационного агентства «Постфактум», в то же время в 1991-1992 годах был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсант» Владимира Яковлева.

В 1995 году создал «Фонд эффективной политики» (ФЭП), который занимался организацией избирательных кампаний. Первым таким опытом для фонда стали парламентские выборы 1995 года, на которых структура Павловского помогала общественно-политическому движению «Конгресс русских общин»,и его лидерам Дмитрию Рогозину и Юрию Скокову. В 1996 году ФЭП принимал участие в президентской избирательной кампании Бориса Ельцина, в 2000 и 2004 году – в организации выборных кампаний Владимира Путина.

Во время сотрудничества с администрацией президента работал с замглавы АП Владиславом Сурковым, разработал концепцию молодежного движения «Наши». В 2011 году администрация президента расторгла контракт с ФЭП. После этого Павловский стал придерживаться оппозиционных взглядов.

Москва, Андрей Дорофеев

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