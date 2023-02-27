«О ветеранах»: сможет ли Госдума положить конец оскорблениям участников СВО

В зоне спецоперации на территории Украины задействованы тысячи бойцов, военнослужащих и добровольцев из разных воинских формирований. Российские власти не раз заявляли, что все российские бойцы в зоне СВО получат статус ветерана боевых действий и положенные ветеранам привилегии. Но в Сети постоянно появляются свидетельства хамского отношения местных властей с семьями героев СВО из-за бюрократических лазеек. Смогут ли поправки в закон о статусе ветеранов решить эти проблемы?

Закон времен Первой чеченской войны

Федеральный закон от №5-ФЗ «О ветеранах», принятый еще в 1995 году, определяет статус ветерана боевых действий. Согласно документу, ветеранами могут быть признаны военнослужащие ВС РФ (в том числе и мобилизованные), сотрудники ФСБ, добровольцы, а также гражданские лица, принимавших участие в боевых действиях.

Статус ветерана предоставляет гражданину широкий спектр привилегий. Боец получает право на повышенную пенсию (минимум на 32% больше), частичную компенсацию оплаты жилья, транспортные льготы, повышение квалификации и увеличенный отпуск. Ветераны боевых действий также могут воспользоваться госпрограммами по улучшению жилищных условий.

Региональное законодательство также зачастую предусматривает дополнительные льготы ветеранам и их семьям, например, денежные выплаты или бесплатное питание.

Немаловажным является и помощь государства родным погибших и раненых бойцов. Супруга или супруг военнослужащего получат три миллиона рублей в случае ранения и пять миллионов рублей в случае гибели. Члены семьи погибшего бойца имеют право на ветеранские льготы.

Бюрократический ад для добровольцев

Однако фактически для получения статуса ветерана российским добровольцам необходимо пройти через «бюрократический ад». Законодательная система создала механизм для получения статуса только для военнослужащих ВС РФ, что отражено и в законе: необходим рапорт с выписками из приказов и пометками в военном билете. Зачастую для добровольцев такие документы недоступны.

Еще в ноябре 2022 года по поручению президента Владимира Путина депутаты Госдумы внесли в Федеральный закон «Об обороне» поправки, приравнивающие добровольцев к военнослужащим ВС РФ в сфере положенных льгот и привилегий.

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей. По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Это справедливо: они защищают нашу страну», – утверждал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Но и после изменения федерального документа сохраняется проблема законодательного закрепления привилегий за бойцами добровольческих отрядов. Бюрократический аппарат так и не смог выработать процедуры для оформления статуса ветерана без документации от Вооруженных сил РФ. В результате добровольцы сталкиваются с чиновничьим аппаратом, который использует лазейки в законодательстве, чтобы не помогать добровольцам и их семьям – вне зависимости от заслуг.

Чиновное хамство

Тем временем с начала спецоперации появлялось множество сообщений об оскорбительном отношении чиновников к участникам СВО и их семьям. Боец из отряда «Барс», получивший ранение в боях, не смог добиться положенных выплат. Военная часть, к которой он был приписан, не предоставила необходимые документы, а военная прокуратура встала на сторону чиновников, которые прикрывались недоработкой закона.

«Ранение есть, осколки есть, выплат нет», – заявили бойцу представители местных властей.

Бюрократическая система не дает бойцам воспользоваться положенными привилегиями и в столичном регионе. Москвич Андрей Семенов, сражавшийся в зоне СВО, не может получить статус ветерана боевых действий. Сотрудники белгородской части, в которой служил боец, заверяли его, что отправят в военкомат все необходимые документы, но в результате перестали выходить на связь и игнорируют просьбы военнослужащего.

Новые шаги власти

Закон «О ветеранах» требует дальнейшей дополнения и пересмотра. Федеральные власти понимают этом и поддерживают дальнейшую доработку законодательства в этой сфере. В середине февраля глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на встрече с Владимиром Путиным предложил распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе с мая 2014 года.

А уже 23 февраля Владимир Путин поддержал инициативу о расширении действия закона «О ветеранах» на участников боев в Донбассе, которые покинули вооруженные силы до включения новых регионов в состав России. По данным СМИ, президент заявил об этом прямо во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Теперь, после однозначных заявлений президента и появления соответствующей законодательно инициативы, «мяч» на стороне российских законодателей. По мере того как спецоперация на Украине входит во второй год с момента своего начала, и российские войска, отряды добровольцев и поддерживающие их службы ждут начала нового масштабного наступления, проблема достойного признания заслуг всех бойцов, которые защищают Родину, сохраняет крайнюю актуальность.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»