Возможны провокации: Кремль обеспокоен ситуацией вокруг Приднестровья

Обострение ситуации вокруг Приднестровья провоцируется извне и является поводом для беспокойства Кремля. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашего беспокойства», – сказал Песков (цитата по РБК).

Спикер Кремля пояснил, что нагнетание ситуации «провоцируется извне». «Наши оппоненты как в украинском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Сегодня президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил о напряженности обстановки по внешнему периметру непризнанной республики.

На прошлой неделе в Минобороны РФ заявили, что киевский режим планирует осуществить провокацию против Приднестровья. Чуть позже оборонное ведомство сообщило о значительном скоплении военных и техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. Власти Молдавии заявили, что не видят прямых угроз безопасности.

Москва, Мария Соколова

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