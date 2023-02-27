В Москве вскоре снова потеплеет

В Москву во второй половине недели вернется оттепель в четверг температура поднимется до 2 градусов тепла. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«После очень теплых дней в субботу и воскресенье, когда температура соответствовала значениям конца марта – начала апреля, последние дни февраля и первый день марта будут соответствовать своей климатической норме. Именно такой температурный фон и режим осадков характерен для этого времени года», – сказал Вильфанд.

В ночь на вторник из-за повышения атмосферного давления на 20-25 мм ртутного столба по сравнению со значениями выходных, когда оно было очень низким и составляло 729 мм ртутного столба, температура воздуха опустится до минус 10 – минус 8, а по области до минус 13 градусов. Днем во вторник температура поднимется до минус 3 – минус 1 градуса.

«1 марта в Москве ночью минус 8 – минус 6, по области до минус 9 градусов, давление начнет постепенно понижаться, днем – минус 4 – минус 2. Нормальная погода», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что днем во вторник и среду прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

«2 марта Москва попадает в так называемый зональный процесс, воздушные массы будут перемещаться с запада на восток. Ночью еще такая зимняя температура – минус 7 – минус 5, а днем уже температура от ноля до плюс 2 градусов. Оттепельная погода и усиление ветра до 17 м/с», – сообщил специалист.

Он уточнил, что в последующие дни недели будет также теплая погода с температурой на 1-2 градуса выше нормы. Так, 3 марта температура ночью будет от минус 6 до минус 1 градуса, дневные температуры будут около ноля. Такой же характер температурного режима прогнозируется 4 и 5 марта.

Сильных осадков, по словам Вильфанда, на этой неделе не прогнозируется.

«Сегодня, во вторник и среду – небольшой снег. 2 марта ночью тоже небольшой снег, да и 3 марта тоже. А вот уже во второй половине недели, с пятницы – небольшие осадки, мокрый снег», – сказал Вильфанд.

Москва, Андрей Дорофеев

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