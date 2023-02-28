Вооруженные грабители напали на таксиста в Москве

Грабители, угрожая ножом, пытались заставить столичного таксиста отвезти их к ломбарду, чтобы сбыть отнятый у него же телефон. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В Москве сотрудниками полиции раскрыто разбойное нападение, жертвой которого стал 22-летний таксист. Ночью он согласился подвезти неизвестного мужчину до Ярославского шоссе. Во время следования попутчик попросил телефон водителя, чтобы включить музыку, но по прибытии на адрес отказался его возвращать. В пункте назначения в автомобиль сел ещё один гражданин, который, угрожая ножом, приказал извозчику ехать в ломбард, чтобы заложить похищенный телефон», – говорится в сообщении ведомства.

Получив отказ, злоумышленники вышли из машины и попытались скрыться. Однако 22-летний таксист помешал им это сделать. Завязалась драка, которую прекратили прибывшие полицейские.

Один из нападавших – 36-летний ранее судимый приезжий был задержан на месте преступления. Его подельник сбежал. Правоохранители поймали его на Ярославском шоссе. Им оказался ранее судимый приезжий в возрасте 24 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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