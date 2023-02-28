Московский суд оштрафовал издателя «Википедии» на 2 млн рублей за вранье о спецоперации

Столичный суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, Inc, издающую «Википедию», за неудаление запрещенного российским законодательством контента. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по делу № 5-188/23 организация Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 руб 00 коп», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материалах дела, ранее Генпрокуратура потребовала удалить из ряда статей «Википедии», касающихся специальной военной операции, формулировки, противоречащие российскому законодательству. Однако реакции не последовало, что подпадает под действие ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание, предусмотренное за такое правонарушение – штраф в размере 4 млн рублей.

В ноябре 2022 года фонд был оштрафован на 2 млн рублей за противоречащие законодательству формулировки, касающиеся специальной военной операции. 26 апреля того же года издателей оштрафовали за неудаление сообщений об СВО на 5 млн рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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