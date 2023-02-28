Суд по материалам Роспотребнадзора закрыл хостел в центре столицы

Суд по материалам проверки, проведенной Роспотребнадзором, приостановил на три месяца работу хостела «Брусника» в центре столицы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Ранее специалисты службы провели выездную проверку заведения, расположенного в многоквартирном доме на улице Нижней Красносельской.

«В ходе проведения внеплановой проверки хостела выявлены многочисленные грубые нарушения действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: хостел расположен в помещениях цокольного этажа многоквартирного жилого дома, что не допускается санитарными нормами; помещения для оказания бытовых услуг не соответствуют гигиеническим нормативам», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в хостеле не осуществляется контроль за камерной дезинфекцией мягкого инвентаря (матрасов, наматрасников, подушек, одеял), не выделено место для хранения грязного белья, не проводится дератизация и дезинсекция.

В связи с угрозой здоровью и жизни жильцов жилого дома и постояльцев заведения Роспотребнадзор опечатал хостел до решения суда по административному делу.

«20 февраля 2023 года судьей Мещанского районного суда Москвы по результатам рассмотрения дела вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности ООО «Брусника», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 15, стр. 1, на срок 90 суток», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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