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Вторник, 28 февраля 2023, 18:06 мск

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Русофобия как преступление: в СПЧ готовят новую статью в Уголовный кодекс РФ

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев предложил законодательно определить понятие «русофобия» и предусмотреть уголовную ответственность за ее проявление. Об этом он заявил на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.

«Что такое русофобия? Как это квалифицировать? В этом заключается наша задача. Это непростая, тонкая работа. Надо понять, хватает ли статей в УК или нужна новая?», – отметил Фадеев.

По его словам, работа на будущее, когда появится возможность привлекать к ответственности тех, кто виновен в дискриминации граждан РФ и российских соотечественников за рубежом.

При этом глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский со своей стороны обратил внимание на рост проявлений русофобии. «Мы мониторим ситуацию, почти каждый день видим проявления русофобии за рубежом – как разжигают ненависть, как призывают к дискриминации русских, русскоязычных. Будем готовить формулировки», – сказал он.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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