В московском регионе ожидается дождливая погода

В течение всей рабочей недели в московском регионе воздух днем будет прогреваться до 12 градусов, но при этом возможны небольшие осадки. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 4 апреля, ожидается небольшой дождь. Температура ночью опустится до 7°, днем прогнозируется до 12°. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

В среду, 5 апреля, ночью вероятен местами небольшой дождь. Температура в темное время суток в Москве снизится до 3...5°, по области – до 1...6°. Днем преимущественно без осадков. В дневное время в столице до 12°, в Подмосковье – до 13°. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В четверг, 6 апреля, местами вновь прогнозируется небольшой дождь. Ночью ожидается 1...6°, днем 6...11°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В пятницу, 7 апреля, также облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью 0...5°, днем 8...13°. Ветер восточный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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