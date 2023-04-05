Банк ВТБ отчитался о рекордных убытках в 2022 году

Банк ВТБ по итогам 20202 года получил рекордные убытки – 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей – по международным. Без учета разового дохода от приобретения «Открытия» убыток ВТБ по МСФО составил 777 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

По его словам, рыночная стоимость активов «Открытия», которые группа ВТБ купила в декабре прошлого года за 340 млрд рублей, оцениваются в 505 млрд рублей. Разницу между рыночной стоимостью и ценой покупки (165 млрд рублей) банк отразил в отчетности как разовый доход от выгодного приобретения.

Тем не менее, доналоговый убыток группы за прошлый год составил 960 млрд рублей. На такой результат повлияли несколько фактов. В частности, около 300 млрд рублей убытка ВТБ принесла открытая валютная позиция и неденежный убыток от укрепления рубля в 2022 году.

«Мы попали под санкции, когда не было никаких ограничений на снятие валютных средств клиентами. Они появились в начале марта. <...> Второй момент. Снятие этих валютных средств происходило в период пика валютных курсов <…> Третий момент. Буквально в течение дней после нас были заблокированы валютно номинированные резервы Центрального банка. Мы во всех своих планах рассчитывали на помощь ЦБ в предоставлении валютного свопа. После блокировки золотовалютных резервов по объективным причинам это стало невозможно», – уточнил Пьянов (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

Чтобы выполнять валютные обязательства перед клиентами, ВТБ покупал у российских экспортеров валюту по текущему курсу, который составлял 100 рублей и выше. «Мы за период конца февраля – конца марта утратили 40% пассивов клиентских средств в долларах США, это почти $19 млрд. Около 68% пассивов в евро, это 7 млрд евро. Они были таким образом выданы, сначала из наших внутренних резервов, а потом из покупки валюты у экспортеров на бирже. Средний курс покупки валюты по долларам США составлял более 100 рублей. Это, естественно, вкупе с разрушением рынка деривативных инструментов и невозможностью хеджирования, приводило к тому, что начали мы со сбалансированной валютной позиции, дальше валютные пассивы стали уходить в таком драматическом объеме. Соответственно, мы все больше становились в длинную позицию к валюте, и открытие этой длинной валютной позиции происходило по курсу 101 рублей за доллар и 108 рублей по евро», – отметил зампред правления ВТБ.

По его словам, почти четверть потерь (229 млрд рублей) составили убытки от выбытия дочерних компаний группы. Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc. ВТБ после попадания под санкции Великобритании и ЕС лишился контроля над этими структурами, что по МСФО приравнивается к введению внешней администрации. «Соответственно, мы с убытком деконсолидировали, без получения какого-либо возмещения, эти два юрлица и больше не имеем их в своем составе. То есть, по сути, это, говоря по экономическому смыслу, недружественный отъем без какой-либо компенсации наших зарубежных активов», – подчеркнул Пьянов.

Он также отметил, что экстраординарные резервы составляют 344 млрд рублей доналогового убытка. «В разделе юрлиц на 60% это связано с резервированием тех долгов, которые после выбытия наших дочерних структур у нас стали внешними, и соответственно, это, по сути, тоже как бы иной компонент выбытия. А с точки зрения физлиц мы были вынуждены моделировать большую рисковость кредитного портфеля физлиц, в том числе из-за эффекта мобилизации, потому что, по сути, кредиты мобилизованных по федеральному закону мы обязаны простить в случае негативных событий. Поэтому в этой цифре 344 млрд сумма 78 млрд рублей – это экстрарезервы по физлицам из-за новой ситуации для физлиц в 2022 году», – пояснил зампред правления ВТБ, добавив, что еще 33 млрд рублей потерь пришлись на реализованный процентный риск из-за роста ключевой ставки в марте 2022 года.

Между тем, как сказал Пьянов, ВТБ планирует в 2023 году вернуться к прибыльности и превысить рекорд 2021 года, когда банк заработал 327 млрд рублей по МСФО. Более того, по его словам, первые месяцы 2023 года для банка стали прибыльными. В январе-феврале он заработал 91,7 млрд рублей.

В целом за первый квартал банк планирует получить порядка 140 млрд рублей чистой прибыли, из которых 31 млрд рублей – эффект от консолидации РНКБ и чуть больше 50 млрд рублей – положительная переоценка открытой валютной позиции на фоне ослабления рубля.

Москва, Светлана Антонова

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