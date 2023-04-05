В Москве произошло два ДТП с участием беспилотных авто

В Москве с начала года зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с участием беспилотных автомобилей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного управления автоинспекции.

«В настоящее время в Москве зарегистрировано 252 высокоавтоматизированных транспортных средства. С начала текущего года с участием данной категории автомобилей произошло два дорожно-транспортных происшествия без пострадавших», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за тот же период с помощью технических средств фото- и видеофиксации выявлено шесть административных правонарушений.

Кто стал виновником ДТП и нарушений, не уточняется.

Москва, Андрей Дорофеев

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