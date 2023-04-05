Московские кладбища будут работать дольше во время пасхальных праздников

Время работы московских кладбищ будет продлено во время пасхальных праздников. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения «Ритуал».

«Кладбища, находящиеся в подведомственности ГБУ «Ритуал», в период пасхальных праздников: 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля и 25 апреля 2023 года будут открыты для массовых посещений с 8:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

Как указано на сайте учреждения, в обычные дни кладбища столицы открыты в апреле в период с 9:00 до 17:00. Таким образом, период их посещения в пасхальный период будет увеличен на три часа.

В ГБУ «Ритуал» также отметили, что на 16 крупнейших кладбищах Москвы курсируют бесплатные автобусы с интервалом движения 15-20 минут, позволяющие комфортно добираться до захоронений, расположенных на значительном расстоянии от входных групп.

Москва, Андрей Дорофеев

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