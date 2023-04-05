Без иллюзий: МИД России оценил шансы на восстановление отношений с Черногорией

Министерство иностранных дел России не питает иллюзий по поводу перспектив восстановления отношений с Черногорией после избрания нового президента. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Процесс восстановления отношений, а их уровень в настоящее время достиг своего исторического минимума, в любом случае возможен лишь при наличии желания и политической воли для решения накопивших за последние годы вопросов, проблем, противоречий. Мы никаких иллюзий не питаем и будем исходить из конкретных шагов, которые Подгорица может делать или сделает в двусторонних делах», – сказала Захарова, подчеркнув, что Москва открыта для взаимоуважительного и взаимовыгодного диалога со всеми странами на основе международного права и двусторонних соглашений.

Как сообщал «Новый День», в минувшее воскресенье в Черногории прошел второй тур выборов президента страны, по итогам которого победу одержал бывший министр экономразвития Яков Милатович при поддержке 60% избирателей. Действующий глава государства Мило Джуканович набрал только 40% голосов.

Москва, Светлана Антонова

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