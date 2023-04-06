Пассажир из ЮАР пытался ввезти Россию более 350 экзотических животных

В рюкзаке пассажира, прибывшего в Москву из ЮАР, обнаружили более 350 экзотических животных, которых он пытался ввезти контрабандой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

Представителей африканской фауны были рассортированы в пластиковые контейнеры.

«Инспекторы остановили мужчину на «зеленом» коридоре и при досмотре багажа обнаружили интересный груз – 14 карликовых хамелеонов, 5 пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), большое количество насекомых: мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов (водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановых тараканов и других представителей дикой природы Африки. Выжили не все – часть особей погибла из-за резкой смены температурного режима и неправильной транспортировки», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина заявил, что лично поймал животных в ЮАР и планировал содержать их в домашнем террариуме. Однако таможенники выяснили, что он организовал продажу представителей фауны в социальных сетях, и вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии. Таможенная стоимость задержанного груза составила 200 тысяч рублей, а размер подлежащих уплате платежей – более 50 тысяч рублей.

Экспертиза установила, что ящерицы рода западный карликовый хамелеон попадают под действие Конвенции СИТЕС и подлежат обязательному письменному декларированию с предоставлением разрешительных документов.

«Кроме того, таможенники обнаружили связь между данным фактом и состоявшимся в декабре прошлого года аналогичным задержанием живого товара в другом столичном аэропорту. Тогда инспекторы остановили на «зеленом» коридоре женщину, пытавшуюся ввезти 150 особей животных с Филиппин», – уточнили в таможне.

Изъятые животные переданы на ответственное хранение зоозащитникам.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Вынесено решение о назначении экспертизы в рамках дела об административном правонарушении, по результатам которой будет назначено соответствующее наказание.

Москва, Андрей Дорофеев

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