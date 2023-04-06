Пригожин рассказал о планах превратить в «мемориал для будущих поколений» кладбище в Горячем Ключе, где хоронят «вагнеровцев»

Кладбище в Горячем Ключе, где хоронят погибших в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер», будет благоустроено и превращено в мемориал для будущих поколений. Об этом сообщил владелец частной военной компании Евгений Пригожин.

Источник: пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин рассказал, что чиновники из администрации Горячего ключа перестали препятствовать погребению бойцов ЧВК, и в данный момент проблем с этим нет. По его словам, на месте кладбища планирует возведения мемориала для будущих поколений. Он отметил важность понимания, что спецоперация отнимает жизни, однако бойцы остаются в памяти россиян вечно.

«На сегодняшний день никаких проблем нет, мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни. Остаются с нами вечно. Их память остается вместе с нами»,– публикует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, ранее предприниматель сообщал, что в администрации Горячего Ключа не дают хоронить «музыкантов» с почестями. Он отметил, что «вагнеровцы» умирают, защищая Родину, а «чиновники-подонки» не дают хоронить героев.

Краснодар, Светлана Антонова

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