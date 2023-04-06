Продажи «вторички» в Москве на 7% превысили активность прошлогоднего марта

Число авансов и сделок на вторичном рынке жилья Москвы в марте на 7% превысило показатели аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщило сегодня агентство «ИНКОМ-Недвижимость».

По данным специалистов, март на 27% опередил февраль этого года. При этом среднестатистический «квадрат» в старой Москве стоит 275,5 тыс руб, в ТиНАО 201,8 тыс руб, в Подмосковье 138,4 тыс руб. Во всех локациях зафиксировано незначительное снижение медианной цены: в диапазоне от –0,1% до –0,6% за первый квартал 2023 года и от –0,9% до –3,9% в годовом выражении.

«Показательно, что по количеству авансов и сделок нынешний март был эффективнее февраля и прошлогоднего марта, который мы называли пиковым в 2022 году: тогда на рынке царил ажиотаж, были зафиксированы максимальные показатели спроса и цен. С апреля по сентябрь прошлого года активность покупателей оставалась довольно слабой, в октябре увеличилась – мы вышли на удовлетворительный уровень с определенным количеством еженедельных звонков и обращений клиентов, который сохранялся до Нового года и быстро восстановился в январе после праздников», – рассказал директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

По его словам, интерес ко вторичному жилью повышается не за счет роста покупательной способности населения, а за счет перетока клиентов из сегмента новостроек. Если в 2022 году в компании каждая 10-я сделка продажи вторичной жилплощади совершалась с единовременным приобретением квартиры в новостройке, то теперь – каждая 13-я.

«Первичный рынок явно проседает, отсюда и рост спроса на «вторичке», – добавил Шлома.

Директор направления также отметил, что массовый сегмент рынка находится на хорошем уровне благодаря компромиссным решениям продавцов: 80% из них предоставляют дисконт и покупатели видят, что можно торговаться.

«При этом растет доля квартир, у которых в процессе экспозиции (от момента попадания в рекламу до момента продажи) цена не меняется, то есть, объекты изначально выставляются на продажу по адекватной рыночной стоимости. Это говорит о том, что период турбулентности не то чтобы пройден, но уровень неопределенности и тревожности понизился, и участники вторичного рынка готовы идти навстречу друг другу, договариваться, понимая, что в дальнейшем каких-то существенных колебаний цен ждать не стоит», – считает руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Москва, Андрей Дорофеев

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