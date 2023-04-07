Таксист в Москве отнял у клиента 45 тыс рублей

В столице водитель такси с подельником под угрозой применения холодного оружия заставили пассажира перевести им все деньги с банковской карты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Один из злоумышленников, будучи водителем такси, принял заказ от жителя столицы на поездку от станции метро «Волоколамская». К назначенному месту он приехал вместе со своим подельником. Сев в салон, клиент передал шофёру 500 рублей в качестве оплаты, однако, прибыв к конечному адресу маршрута, сообщники потребовали у пассажира перевести все имеющиеся у него денежные средства. При этом один из налётчиков приставил к телу потерпевшего предмет, утверждая, что это нож», – говорится в сообщении ведомства.

Испугавшись, мужчина перечислил на указанный грабителями счет около 45 тысяч рублей. Покинув машину, пострадавший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Обоих 24-летних злоумышленников задержали в подмосковном Красногорске. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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