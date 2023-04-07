В выходные воздух в московском регионе прогреется до 16 градусов

Преимущественно сухая и относительно теплая погода ожидается в московском регионе в предстоящие выходные. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«8-9 апреля в ЦФО ожидается антициклональный характер погоды, будет преобладать погода без осадков, лишь 9 апреля на западе пройдет небольшой дождь. Преобладающая температура ночью -3…4°, днем 9…16°. В начале следующей недели станет на пару градусов теплее. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 1-4°. По дневным показаниям термометров погода будет ощущаться еще более по-весеннему теплой», – отметили синоптики.

В субботу, 8 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью в Москве -1...1°, по области -2...3°. Днем в столице 10...12°, в Подмосковье 10...15°. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем в столице 13...15°, по области 11...16°. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет и в понедельник, 10 апреля. Температура ночью в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем ожидается до 15-16°. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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