Крупнейшие американские фармкомпании в сговоре с чиновниками выпускают на рынок препараты с тяжелыми побочными эффектами, в том числе, вакцины от COVID-19. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, стенограмму выступления которого опубликовало минобороны РФ.

«Представители регулирующих органов лоббируют коммерческие интересы компаний в ущерб текущим стандартам безопасности и качества. Давая разрешение на использование препаратов без прохождения контрольных процедур, чиновники федеральных агентств впоследствии занимают ключевые должности в фармацевтических корпорациях», – заявил Кириллов.

В качестве примера Кириллов назвал бывших сотрудников Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов министерства здравоохранения США Марка Мак Клелана, действующего члена совета директоров компании Johnson & Johnson, Скотта Готтлиба – члена совета директоров компании Pfizer и Стивена Хана – главного врача компании Flagship Pioneering, непосредственно связанной с Moderna.

«По имеющейся у нас информации, сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины Pfizer позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами. При этом, на момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации», – подчеркнул Кириллов.

При этом начальник войск РХБЗ процитировал закрытый отчет компании, в котором говорится, что пациенты, получающие вакцину от COVID-19, подвергаются повышенному риску развития миокардита. Особенно такой эффект был отмечен у подростков мужского пола и молодых людей старше 16 лет. Патологические изменения обычно наступали в течение нескольких дней после вакцинации, и чаще возникали после получения второй дозы.

«Напомню, что подобные исследования высокотоксичных препаратов с неизученным риском побочных эффектов проводились по заказу ДИТРА (пентагоновского управления по снижению биологической угрозы) на украинских гражданах и военнослужащих ВСУ без учета каких бы то ни было этических норм. Складывается впечатление, что для американской фармпромышленности, имеющей целью получение максимальной прибыли, подобный подход является нормой, а его реализация всячески поддерживается демократической партией США», – констатировал Кириллов.

Москва, Андрей Дорофеев

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