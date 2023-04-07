Вредоносные свойства коронавируса, возможно, кем-то усиливаются – начальник войск РХБЗ

Регулярно возникающие новые штаммы коронавируса могли быть искусственно скорректированы. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Обращаю ваше внимание, что у специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. Например, штамм «бета» впервые появился в ЮАР и был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; штамм «гамма» – в Бразилии в январе 2021 года, «дельта» – в Индии в июне 2021 года. При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб», – сказал Кириллов.

Он отметил, что в 2022 году субварианты БА-5.2 и БФ-7 штамма «омикрон» появились, несмотря на крайне жесткие антиковидные меры. Это вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае.

«Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по «усилению» патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых «усовершенствованных» вариантов. Пока эти вопросы остаются без ответов», – заявил начальник войск РХБЗ.

При этом он пообещал в будущем продолжить информирование о деятельности США в области «биологии двойного назначения».

Москва, Андрей Дорофеев

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