российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 апреля 2023, 18:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Вредоносные свойства коронавируса, возможно, кем-то усиливаются – начальник войск РХБЗ

Регулярно возникающие новые штаммы коронавируса могли быть искусственно скорректированы. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Обращаю ваше внимание, что у специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. Например, штамм «бета» впервые появился в ЮАР и был выявлен в Великобритании в декабре 2020 года; штамм «гамма» – в Бразилии в январе 2021 года, «дельта» – в Индии в июне 2021 года. При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб», – сказал Кириллов.

Он отметил, что в 2022 году субварианты БА-5.2 и БФ-7 штамма «омикрон» появились, несмотря на крайне жесткие антиковидные меры. Это вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае.

«Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по «усилению» патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых «усовершенствованных» вариантов. Пока эти вопросы остаются без ответов», – заявил начальник войск РХБЗ.

При этом он пообещал в будущем продолжить информирование о деятельности США в области «биологии двойного назначения».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США / СМИ: Россия развеяла миф о непобедимости Запада / Трамп сможет принять участие в президентских выборах, даже находясь в тюрьме / В США школьники оказались в больнице из-за TikTok-челленджа с острой жвачкой / NYT: секретные документы Пентагона о состоянии ВСУ утекли в соцсети / В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия / Американская компания свернула проект по поиску нефти стоимостью 4 млрд долларов / Китай призвал США и НАТО взять ответственность за кризис на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Политика, Россия, Технологии, США,