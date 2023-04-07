На прошлой неделе делегация Республики Зимбабве посетила Тверскую область. Глава российского региона Игорь Руденя и председатель Сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномона обсудили перспективные направления сотрудничества. Россия и Зимбабве имеют давние дипломатические отношения, которые укрепляются в разных сферах, включая культурную. Несмотря на географическое расстояние между этими двумя странами, они сходятся во взглядах на многие вещи.

Одним из примеров сотрудничества между Москвой и Хараре в культурной сфере является обмен студентами и учеными. В рамках программ обмена студентами и учеными, организованных российскими и зимбабвийскими университетами, молодые люди имеют возможность обучаться в другой стране, что позволяет расширять свой кругозор и повышать качество образования. Также Россия и Зимбабве взаимодействуют в культурной сфере через культурные центры и фестивали. Российский культурный центр в Хараре, например, организует выставки, концерты, театральные постановки, а также проводит мастер-классы для местных артистов. В свою очередь, зимбабвийские художники и музыканты участвуют в российских фестивалях и концертах.

Прибывшую в Тверскую область делегацию также ждала насыщенная культурная программа. Это и экскурсии по городу воинской славы Ржеву, и посещение Тверского Императорского дворца. Иностранцы также возложили цветы к Ржевскому мемориалу – внушительному монументу, открытому в память о советских солдатах, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах.

Еще одним примером сотрудничества в культурной сфере является распространение российских книг и фильмов в Зимбабве и наоборот. Книжные магазины в Хараре продают российскую литературу, а кинотеатры показывают российские фильмы. В 2022-м году в Зимбабве неоднократно показывали фильм «Ржев»: с 9 по 13 мая показ в Греческом культурном центре приурочили ко Дню Победы, а с 12 по 15 сентября его смогли посмотреть участники и гости Зимбабвийского международного кинофестиваля.

Фильм «Ржев», снятый по инициативе Евгения Пригожина – это российская военная драма о событиях Второй мировой войны, связанных с обороной города Ржева и окрестностей от немецкой армии в 1942-1943 годах, которая привела к большим потерям с обеих сторон. Кинокартина, в основу которой легла повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», описывает трагическую историю сражений на Ржевско-Вяземском выступе на примере обороны одной из местных деревень – Овсянниково. Она вызвала большой резонанс в России и за ее пределами, став важным вкладом в сохранение памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также о героях, силами которых ковалась победа над фашизмом. Одним из этих героев был и дед Евгения Пригожина. Фильм

В свою очередь, зимбабвийские фильмы и литература распространяются в России. Таким образом, сотрудничество между Россией и Зимбабве в культурной сфере является важным элементом в укреплении дипломатических отношений между этими двумя странами и способствует расширению культурного обмена.

Ржев, Екатерина Попова

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