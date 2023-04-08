Пригожин поблагодарил военкора Татарского за его заслуги в СВО: «Его голос будет дальше звучать»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил церемонию прощания с военным корреспондентом и блогером Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин) на Троекуровском кладбище. Бизнесмен выразил ему благодарность и пообещал сохранить о нем память.
Глава «оркестра» рассказал о вкладе Татарского в проведение СВО. Его профессия является одной из сложнейших, так как военкоры каждый день находятся под пулями и несут правду. Пригожин напомнил, что блогер первым заявил о снарядном голоде.
«Ему не было важным звание, должность и все остальное, он просто делал то, что необходимо для каждого бойца в окопе», – поделился бизнесмен.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», Татарский навсегда останется в памяти россиян и истории страны. Его будут помнить как человека, которого было невозможно сломать.
«Спасибо ему за это, и мы будем делать все, чтобы его голос звучал еще многие-многие годы. И чтобы он навсегда остался в истории России как человек, которого невозможно было сломать, убить. Спасибо Владлену от всех парней, которым он помогал и будет продолжать помогать», – заключил Пригожин.
Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Правоохранительные органы задержали и арестовали подозреваемую во взрыве Дарью Трепову. Военкор отрыто заявлял о своей непримиримой позиции относительно СВО и был добровольцем.
Москва, Светлана Антонова
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