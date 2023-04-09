Набираем добровольцев для дальнейшей работы: жители Свердловской области получили письма от ЧВК «Вагнер»

Жителям города Арамиль Свердловской области предложили вступить в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации. Как сообщают местные СМИ, граждане обнаружили пригласительные письма в почтовых ящиках.

Источник: e1.ru

В письмах к потенциальным новобранцам обратился глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев.

«Приглашаю Вас устроиться на работу в ЧВК «Вагнер»! Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы», – говорится в документе.

Также в письме обозначены первичные требования к сотруднику. Присоединиться к отрядам «вагнеровцев», которые сейчас штурмуют Бахмут, могут мужчины в возрасте 21-60 лет. Служба в армии не является обязательным условием.

Всем бойцам гарантируются своевременные выплаты зарплаты, состоящей из оклада в 240 тысяч рублей, а также премии за боевые успехи. Сотрудникам полагается страхование жизни и здоровья, а также их обеспечат современной униформой, оружием и снаряжением.

Для набора в ЧВК ранее начали работу стационарные и передвижные пункты. Рекрутеры компании работают в разных городах страны, чтобы добровольцы из самых отдаленных уголков России могли отдать долг Родине, защищая ее интересы.

Москва, Светлана Антонова

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