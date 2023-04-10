Абсурд уголовно-правовой системы: в Калужской области узаконили поддельные подписи

В Калужской области создан скандальный и абсурдный «правовой» прецедент, который серьезно подрывает авторитет судебных и правоохранительных органов и грозит стать общепринятой практикой. Предприниматель из Малоярославца направил обращения в Генпрокуратуру и федеральные госструктуры с просьбой вмешаться в ситуацию с незаконным использованием его поддельной подписи третьими лицами в корыстных интересах.

Как сообщил учредитель и гендиректор ООО «Ломбард Фортуна» Владимир Кондрахин, «законное» использование его поддельной подписи вскрылось после собственной проверки: драгоценности в ломбарде были распроданы без его ведома, а вырученные средства якобы были выплачены ему в качестве дивидендов. При этом предприниматель подчеркнул, что не давал таких поручений, и тем более – не подписывал документы, а деньги не получил.

Соответствующее заявление Кондрахин направил в правоохранительные органы.

Экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Калужской области, установила не только подделку подписи, но и подтвердила, что автором фальшивого автографа является его главный бухгалтер.

По данному факту даже было возбуждено уголовное дело, но результат его рассмотрения оказался неожиданным. Суд пришел к выводу, что подпись была подделана якобы по поручению самого Кондрахина, в результате чего главный бухгалтер, как оказывается, правомочно подписывала финансовые документы, получала средства из банков и организовывала продажу драгоценностей.

Таким образом был создан правовой прецедент принятия на веру слов лиц, находящихся под следствием по обвинению в фактическом хищении группой лиц в особо крупном размере – речь идет о сумме около 20 млн рублей. Более того, обвиняемой даже выплатили компенсацию от государства.

В настоящий момент Генеральная прокуратура проводит проверочные мероприятия, но надежды предпринимателя тают с каждым днем: с момента обращения прошло больше месяца.

«Происходит не только грабеж налогоплательщика. Я вынужден платить налоги с дохода, который не получал, который у меня просто увели. Но самое главное – правоохранительные органы Калужской области, прокуратура, суды не желают видеть преступления» – прокомментировал РИА «Новый День» Кондрахин.

«Это какая-то круговая порука у нас в области. Наши силовики по факту узаконили поддельные подписи и документы. Я уже обратился к депутатам Государственной Думы и в Совет Федерации. Ведь в Калужской области создается правовой прецедент, который может быть перенесен на всю Россию. Пусть дадут правовую оценку. Надо будет, я дойду и до Бастрыкина (Бастрыкин А.И. председатель СК РФ – прим. ред) и еще дальше. Ведь целых одиннадцать правоохранительных организаций не замечают криминала. Наверное, обнаружить его могут только в Москве», – отметил предприниматель.

При этом Кондрахин обратил внимание, что вызывают вопросы и действия сотрудников Калужского филиала Сбербанка, где были обналичены 16 чеков с поддельными подписями и выведены средства. По словам предпринимателя, в службе безопасности банка развели руками и не предприняли никаких действий.

Как считают наблюдатели, без вмешательства федеральных органов власти, в частности, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова, ситуация действительно грозит выйти из-под контроля, когда государство перестает выполнять свою основную функцию – защиты граждан и соблюдения собственных законов.

Москва, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»