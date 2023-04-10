Суд в Москве вынес приговор мошенникам, присвоившим под видом инвестиций более 300 млн рублей

Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор четверым женщинам и одному мужчине, входившим в ОПГ, которая под видом инвестиционной деятельности выманила у потерпевших более 300 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как отметили в надзорном ведомстве, жители различных регионов страны Дмитрий Курмачев, Инесса Липатова, Екатерина Маркушева, Юлия Солдатова и Наталья Позднякова осуждены за совершение 615 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

«Установлено, что Курмачев, являясь организатором, совместно с своими соучастниками – Липатовой и Поздняковой – главными бухгалтерами организации, Солдатовой и Маркушевой – управляющими офисами, и иными соучастниками, входили в состав организованной группы, занимающейся хищением денежных средств граждан под видом участия в финансово-инвестиционной деятельности. Для реализации своего умысла они публиковали в средствах массовой информации объявления о возможности получения высокого дохода (свыше 28% годовых) от инвестирования денежных средств в сферу строительства жилья и нефтяную отрасль, которыми якобы занималось ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл». При этом каких-либо конкретных подробностей об осуществляемой деятельности гражданам не предоставлялось», – говорится в сообщении прокуратуры.

Потерпевшие заключали с компанией договоры инвестиционного займа на суммы от 8,5 тыс до 8,5 млн рублей. В целях создания видимости инвестиционной деятельности, некоторым из граждан выплачивались проценты от пользования их средствами, но их размер не соответствовал условиям договоров.

Всего в период с 2013 по 2015 годы участники организованной группы путем обмана похитили средства 615 жителей столичного региона на общую сумму более 300 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

«От преступных действий соучастников в основном пострадали граждане пожилого, пенсионного возраста, относящиеся к социально незащищенным группам населения», – подчеркнули в пресс-службе.

Суд приговорил Курмачева к 14 годам лишения свободы, со штрафом в размере 1 млн рублей, Солдатову – к 12 годам лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс рублей, Липатову и Маркушеву, каждую к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс рублей, Позднякову – к 8 годам лишения свободы, со штрафом 500 тыс рублей. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденных солидарно причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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