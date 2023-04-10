Человеческий череп нашли в посылке, отправленной из России в США

Человеческий череп обнаружили московские таможенники в посылке, отправленной в США. Об этом сообщила сегодня Федеральная таможенная служба (ФТС).
«Необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть. В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий», – говорится в сообщении пресс-службы ФТС.
Таможенники изъяли останки и передали их для выяснения обстоятельств сотрудникам полиции.
Уточняется, что посылка предназначалась адресату в Иллинойсе.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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