Синоптики пообещали Москве аномальное тепло

Большую часть текущей недели дневная температура в московском регионе будет превышать многолетнюю норму. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

«Значения средней суточной температуры с понедельника по четверг будут превышать климатическую норму на 3-5°. Но затем, в конце рабочей недели, в столичный регион придет похолодание. Оно будет связано со сменой антициклонов», – говорится в сообщении синоптиков.

Специалисты добавили, что постепенный прогрев земной поверхности при достаточном содержании влаги и сохраняющийся перенос воздуха по высотам из северных районов делают атмосферу неустойчивой, что приводит к образованию конвективной облачности. Местами даже не исключен небольшой кратковременный дождь, что можно будет наблюдать в начале недели.

«В остальные дни недели вероятность осадков будет минимальной, даже при смене антициклонов. В середине недели в дневные часы температура будет повышаться до 13…18°. Распространение нового антициклона из Арктики, которое начнется к вечеру четверга, будет предварять свежий северо-восточный ветер. Он не позволит показаниям термометров в дневное время в пятницу и субботу превысить отметки 7…12°», – отметили в Гидрометцентре.

Во вторник, 11 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь, в Москве 2...4°, по области -1...4°. Днем преимущественно без осадков – воздух может прогреться до 17°.

В среду, 12 апреля, ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°, местами до -3°. Днем в столице и регионе потеплеет до 18°.

В четверг, 13 апреля, ночью до 7°, днем, как и накануне, – до 18°. При этом возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В пятницу и субботу, 14-15 апреля, в дневное время ожидается до 12°.

Москва, Андрей Дорофеев

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