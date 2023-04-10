Блок на рекламу ЧВК «Вагнер» в Ярославле: «указание свыше» может помешать набору добровольцев для участия в СВО

Масштабная рекламная кампания ЧВК «Вагнер», развернутая для пополнения участвующих в спецоперации подразделений, столкнулась с противозаконными решениями в Ярославле, сообщило издание «Глас народа».
Источник: yarnovosti.com
На улицах города с 3 апреля размешены два билборда с рекламой «вагнеровцев», оплаченные до конца апреля. Как сообщили в ЧВК, их хотят снять.
Подобные решения недопустимы и нарушают российское законодательство, говорит член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова. Ранее она объяснила, что для отказа в размещении баннеров или других материалов необходимы основания, которых в данной ситуации нет.
Юрист также напомнила, что ЧВК «Вагнер» участвует в спецоперации и действует в интересах России. Государство не видит никаких проблем в этой деятельности, поэтому «указания свыше» о запрете рекламы «музыкантов» незаконны.
Ярославль, Екатерина Попова
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