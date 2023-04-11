В России возбуждено уголовное дело по факту изъятия активов украинской «дочки» Сбербанка

По материалам прокурорской проверки, проведенной по факту незаконного изъятия украинскими властями активов одного из системообразующих российских банков, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Собранные материалы позволили установить, что высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны, желая причинить ущерб интересам Российской Федерации, российскому банку, а также гражданам Украины, являющимся его клиентами, на протяжении длительного времени, используя свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что банк неоднократно пытался реализовать соответствующие активы с тем, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги без оглядки на политические предпочтения киевского режима.

«Однако украинские власти, редко думающие о собственном народе и руководствующиеся исключительно своими алчными интересами, блокировали все такие попытки. Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан, являющихся клиентами банка, а также международными обязательствами страны стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата», – добавили в пресс-службе.

Таким образом, «в результате волюнтаристских и нелегитимных действий киевского режима» российскому банку и его клиентам, по данным Генпрокуратуры, причинен ущерб в размере свыше $1 млрд.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет РФ, где принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и частью 2 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, причинившее крупный ущерб). Его расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры России.

Название пострадавшей кредитной организации официально не раскрыто, но СМИ со ссылкой на источники уточняют, что речь идет об украинской «дочке» Сбербанка.

Москва, Андрей Дорофеев

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