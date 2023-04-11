Запрет на наружную рекламу ЧВК «Вагнер» в Ярославле может сказаться на ходе СВО

Несмотря на то, что бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас сражаются на тяжелейшем направлении фронта, внутри страны им продолжают вставлять палки в колеса, заявил ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин, передает издание «RuNews.24».

Наружная реклама ЧВК «Вагнер» появилась в Ярославле всего неделю назад, но уже на днях менеджер рекламного агентства сообщил о вынужденном демонтаже плакатов с билбордов. Он заявил, что распоряжение убрать рекламу было получено «сверху», размещать подобные вывести в Ярославле теперь запрещено.

Это решение лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин назвал незаконным. Он пояснил, какие могут быть последствия:

«На фоне спецоперации я, конечно, удивляюсь тем препонам, которые ставят самому результативному российскому подразделению за прошедший год боевых действий – ЧВК «Вагнер». Сначала мы боролись за то, чтобы им поставлялось необходимо количество боеприпасов, необходимых для результативного продвижения и освобождения наших территорий. Потом российские чиновники в отдельных населенных пунктах устраивали проблемы с захоронением бойцов ЧВК «Вагнер», – напомнил собеседник издания.

Сейчас штурмовики ЧВК «Вагнер» освобождают Бахмут, где идут кровопролитные бои на протяжении семи месяцев. Этот участок фронта считается самым тяжелым во всей зоне проведения СВО. Тем не менее, «Оркестр» продолжает сталкиваться с несправедливостью внутри страны.

«И теперь мы видим, что им опять вставляют палки в колеса, запрещая рекламу в том или ином месте. В тот самый момент, когда ЧВК «Вагнер», эти герои – настоящие русские солдаты, перемалывают элитные части украинской армии и бронетехнику врага. Они продвигаются вперед, открывая ворота на Славянск. И на другие стратегические важные центры, в которых засели украинские военные», – пояснил Матюшин.

Эксперт предупредил, что если не помочь ЧВК «Вагнер» с рекламой накануне контрнаступления ВСУ, то это обернется большими проблемами для СВО. Россия может завязнуть в долгих позиционных боях еще на много лет.

Ярославль, Екатерина Попова

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