Столичный аферист скопил на машину, торгуя «брендовыми» фенами

Столичные полицейские задержали мужчину, организовавшего торговлю дешевыми фенами под видом дорогих брендовых изделий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве при продаже бытовых электроприборов. Полицейские установили, что аферист приобретал некачественные копии брендовых фенов для волос и, подделывая товарные чеки, реализовывал их под видом оригинальных на одном из сайтов в сети Интернет», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, на уловку мошенника попалась 35-летняя женщина, которая за приобретение «подлинного» устройства перевела продавцу 44 тысячи рублей. Спустя неделю эксплуатации техника сломалась, после чего владелица обратилась в официальный сервисный центр, где узнала от представителей компании, что купила подделку.

«На сегодняшний день полицейскими установлено 15 граждан, пострадавших от действий злоумышленника. Вырученные с продажи подделок свыше 600 тысяч рублей аферист потратил на покупку автомобиля», – добавили в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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