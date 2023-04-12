Столичные мошенники выдавали себя за участников шоу экстрасенсов

В столице предстанут перед судом 24-летний мужчина и две 36-летних женщины, выдававшие себя за экстрасенсов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что обвиняемый организовал преступную группу, в которую вовлек сообщниц, а также неустановленных лиц. Имея умысел на хищение денежных средств граждан, он создал интернет-сайты якобы от имени участников и победителей известного телевизионного шоу, администрировал их, а также арендовал на сайте оператора связи абонентский номер, приискал подконтрольные себе банковские счета», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, с марта 2020 года по апрель 2021 года злоумышленники через сайт подыскивали граждан, находившихся в сложных жизненных ситуациях. После этого потерпевших по телефону убеждали в необходимости проведения дистанционного магического ритуала, «за который получали на подконтрольные банковские счета денежные средства в значительном для потерпевших размере».

Всего от действий обвиняемых пострадали 12 человек, общий ущерб превысил 850 тысяч рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. На квартиру обвиняемого стоимостью 3 млн рублей наложен арест в обеспечение возмещения ущерба», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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