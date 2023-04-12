ЧВК «Вагнер» никогда денег не зарабатывала. Она всегда за мои средства выступала защитником интересов РФ – Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых частных военных компаний в стране.

Редакция РИА «Новый День» отправила на имя предпринимателя запрос, в котором поинтересовалась его мнением о возникновении новых формирований в РФ. Ответ Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд».

«Постоянно поступают вопросы по поводу ЧВК. Собственно говоря, ЧВК «Вагнер» никогда не была ЧВК. Никогда. Я уже говорил, была Батальонно-тактическая группа «Вагнер», после этого ее дегенерат Коротков назвал словом «ЧВК». И понеслось ЧВК «Вагнер», – заявил глава формирования.

Частная военная компания все равно, что частная охранная организация или любая другая коммерческая структура, нацеленная на зарабатывание денег, отметил Пригожин. ЧВК «Вагнер», в свою очередь, никогда таким не занималась, а всегда выступала на защите интересов РФ за счет средств предпринимателя.

«Никто передо мной и перед ЧВК «Вагнер» таких задач не ставил. Сколько бы сплетен не ходило о поставленных задачах из Минобороны, ГРУ и так далее. Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали», – добавил Евгений Пригожин.

ЧВК является частной структурой, поэтому новообразованные формирования в России, как и ЧОПы, могут заниматься защитой чего и где угодно. И согласно слухам, в том же «газпромовском» формировании зарабатывают до полумиллиона рублей, отметил российский бизнесмен.

«Да ради бога. Другое дело, вопрос, захочет ли боец воевать, если он за один месяц такие деньги получил или ему легче уже год прожить спокойно на первую заработную плату», – отметил Пригожин.

ЧВК «Вагнер» является частной армией, поскольку ею управляют люди без бюрократии и «без пузырей». Это и делает формирование наиболее эффективным, отметил предприниматель.

«У ЧВК «Вагнер» есть самолеты, вертолеты, артиллерия всех калибров, РСЗО, ПВО и все остальное, включая спутники и другие высокотехнологичные вещи. Поэтому мы эффективны», – подчеркнул Пригожин.

Глава формирования заявил, что ЧВК «Вагнер» – это великие воины, которым удалось доказать силу русского оружия. Остальная история повествует только о зарабатывании денег. Однако это не про бойцов формирования, резюмировал Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

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