В Москве из-за вспышки кори закрыли РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина закрыли на карантин из-за вспышки кори. Об этом сообщается на сайте университета.

«С 12 по 16 апреля 2023 года в Губкинском университете (Москва) проводятся противоэпидемиологические мероприятия по кори, в связи с этим объявлены внеплановые каникулы на эти дни. Доступ в здание университета для студентов закрыт», – говорится в объявлении на сайте вуза.

Студентов также призвали в период внеплановых каникул сделать прививки от кори и разместить соответствующие данные в личном кабинете.

Как сообщают СМИ, закрыто на карантин и общежитие университата, расположенное на улице Бутлерова. Больные и контактные студенты помещены на двухнедельную самоизоляцию. Сейчас из общежития невозможно выйти без справки о прививке.

Москва, Андрей Дорофеев

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