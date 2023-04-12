Банк памяти: всенародный исторический проект «Лица Победы» собрал уже более 800 тысяч семейных историй

Инициатива Музея Победы собирать в своём депозитарии биографии участников Великой Отечественной войны вызвала большой отклик в России и за её пределами. В апреле в него загрузили историю французского лётчика эскадрильи «Нормандия», а общее число рассказов уже превысило 800 тысяч.

Идея хранить биографии участников Великой Отечественной войны в специальном депозитарии, разработанном Музеем Победы, возникла в конце 2019 года. Название он получил соответствующее – «Лица Победы». За три года музейная коллекция семейных историй переросла чисто российские рамки, став по-настоящему всенародным проектом. Здесь есть возможность оставить на всеобщее хранение биографию как бойца, так и воина тыла, от желающих пополнить архив нет отбоя. На сегодня уже сохранены истории более чем 800 тысяч участников войны, а общий объём депозитария рассчитан на 150 млн.

Очередное пополнение в апреле коснулось французского лётчика Альбера Дюрана. Он записался добровольцем на советско-германский фронт одним из первых и был включен в состав формировавшейся в Райяке (Ливан) истребительной группы «Нормандия».

– Первую победу Альбер Дюран одержал 5 апреля 1943 года в первом официальном боевом вылете летчиков эскадрильи «Нормандия», – рассказывает Музей Победы. – В этот день, вылетев на сопровождение советских бомбардировщиков Пе-2, Альбер Дюран и Альбер Прециози сбили по одному истребителю FW-190.

Если истории из-за рубежа пока всё же в больше степени единичные, то биографии советских воинов давно пополняют электронные хранилища. Про одних только участников Ржевской битвы здесь оставили уже свыше 25 тысяч рассказов. Учитывая то, что на плитах грандиозного Ржевского мемориала Советскому солдату, которыми окружена дорога к огромному памятнику, высечены имена 62 тысяч солдат, погибших на этой земле, это число будет ещё расти и расти. И такой массовый интерес не случаен. В этом году кровопролитное противостояние отмечает круглую дату.

– В преддверии 80-летия освобождения Ржева наш проект объединил на одной странице свыше 25 тысяч биографий и семейных историй людей, чьи жизни так или иначе связаны со Ржевом. Это те истории, которые рассказывают о героизме целого поколения, – отметил руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков.

Ржев избавился от фашистской оккупации, которая длилась почти полтора года, 3 марта 1943 года в ходе Ржевско-Вяземской операции. Из 56 тысяч жителей после ухода немцев в живых осталось всего 360, дома и вовсе не уцелели. Противостояние с фашистами на этом участке фронта стоило жизни огромному числу бойцов Красной армии. Убитыми и ранеными она понесла урон свыше миллиона человек. Но только недавно про их подвиг начали рассказывать с помощью искусства.

Кадр фильма «Ржев»

В 2019 году благодаря петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину был снят фильм «Ржев», посвящённый солдатами и офицерам, которые смогли освободить город. Дед бизнесмена Евгений Ильич Пригожин лично командовал ротой в те непростые времена. Его историю описал писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев в повести «Искупить кровью». Литературный труд и лег в основу военной драмы. Из-за многочисленных потерь Красной армии, Ржевскую битву старались игнорировать советские историки, так что это произведение стало одним из немногих, посвящённых тем боям. В кино бойцы выбивают фрицев из деревни Овсянниково (в 40-х годах именно здесь писатель участвовал в атаке на немцев, за что и был награждён медалью «За отвагу»). За окном мороз, у уцелевших красноармейцев нет ни еды, ни пушек, а командование отказывается присылать сюда резервы, рассчитывая нанести удар по врагу на другом направлении. И мужикам, понимающим своё безвыходное положение, только и остаётся, как вести разговоры о жизни, вспоминать «гражданку» и готовиться к последнему бою. Но у ротного есть план, как выжить хотя бы части бойцов. Вот только такая идея очень не понравится руководству.

Кондратьев сам прошел ржевские бои, поэтому старался рассказывать о том, чему сам был свидетелем. У него получилась очень жёсткая и реалистичная книга, и авторы фильма смогли перенести эту атмосферу на большой экран.

– Нет ни одной семьи, которая не имела бы отношения к Великой Отечественной войне, – высказался режиссёр «Ржева» Игорь Копылов. – Мы воспитаны на советских военных литературных произведениях и кинематографе, не раз общались с участниками тех событий. Наш фильм выдержан в стилистике советского кино – к деталям мы подходили очень внимательно.

Благодаря постоянным усилиям и родственников участников Великой Отечественной, и учёных, и творческих людей, а также просто неравнодушных граждан и удаётся сохранять историческую память о тех страшных испытаниях, через которые пришлось пройти всему Советскому Союзу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»