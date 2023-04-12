Депутат Госдумы заступился за арестованного блогера-патриота

Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение в защиту патриота России, журналиста и блогера Сергея Рулёва, арестованного в Ростове-на-Дону.

Парламентарий обратил внимание на заслуги Рулёва в освещении майданных событий на Украине и его борьбу с «пятой колонной» в России. Матвейчев не исключает, что блогер оказался под арестом из-за «отсутствия опыта в журналистской деятельности в РФ и действий по аналогии с беззаконием на Украине».

«Патриотическая общественность с негодованием пишет о том, что власти «закрыли» антиукраинского патриота России, что ростовские суды и силовые структуры защищают «навальнистов» и пятую колонну, карают патриотов», – говорится в обращении Матвейчева.

Депутат попросил Генпрокурора вмешаться в ситуацию и проинформировать о принятых мерах.

По данным «Политнавигатора», в начале марта Сергей Рулев, получивший известность благодаря кадрам с Евромайдана, которые он единственный из киевских журналистов в 2014 году снимал с позиций «Беркута», получил фактический запрет на профессию. Это произошло по решению суда в Ростове-на-Дону, который запретил 68-летнему пенсионеру появляться и участвовать в массовых мероприятиях; пользоваться средствами связи и Интернетом. Как считают коллеги Рулева, такое решение было принято под давлением местных прозападных политиков. Поводом стал ролик, в котором человек в маске, напоминающий пенсионера, расстреливал портрет либерала.

Москва, Екатерина Попова

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