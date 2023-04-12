Одесса сможет освободиться от гнета украинских неонацистов. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Спустя столько десятилетий после освобождения Одессы город опять испытал на себе ужас нацизма, но теперь уже современного, украинского, происхождения», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, несмотря на развязанный киевским режимом террор, «коренные одесситы никогда не забывали, кто избавил их от коричневой чумы». «(Одесситы) свято хранят память о своих освободителях – воинах Красной Армии, которые не делили себя по национальности и религии, а были многонациональными и думали о том, как освободить мир от зла», – отметила она.

«Мы верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободным, «солнечным в цветущих акациях городом у Черного моря», как пел легендарный Леонид Утесов», – заключила Захарова.

10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и одной из первых получила звание «город-герой».

Москва, Мария Соколова

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