МИД России ввел ответные санкции в отношении 333 граждан Канады

Министерство иностранных дел России объявило о введении персональных санкций в отношении более трех сотен граждан Канады. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва предприняла этот шаг, придерживаясь принципа неотвратимости наказания, в ответ на враждебные действия Оттавы.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Дж. Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский «мейнстрим» и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», – говорится в заявлении МИД России.

В «стоп-лист» внесены представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, общественные активисты и атлеты, «причастные к распространению в стране оголтелой русофобии».

«Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение», – добавили в МИД России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»