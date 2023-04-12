Франция заблокировала поставки боеприпасов из ЕС на Украину – польские СМИ

Франция заблокировала решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для Украины. Об этом сегодня сообщило польское агентство РАР со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Франция блокирует требующее единогласия решение Европейского союза, касающееся финансирования поставок боеприпасов Украине. Париж, в числе прочего, хочет, чтобы рефинансирование стало возможным не только в случае [поставок] боеприпасов [для артиллерии], но также и ракет, причем даже тогда, когда Украина не просит о таких ракетах», – сказал собеседник РАР.

По его мнению, причиной такого решения может быть лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм. Отмечается, что большинство государств ЕС, включая Польшу, выступили с критикой решения Франции.

Как сообщил источник, сейчас идут переговоры о поставках боеприпасов из третьих стран. «В этой ситуации решением мог бы стать поиск боеприпасов в третьей стране на основе пожертвования и последующего возвращения из запасов государства, входящего в ЕС, этой третьей стране другого вооружения. Переговоры по этому вопросу ведутся», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

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