Эксперимент: машинист одновременно управлял двумя электричками на МЦК

Один машинист-оператор дистанционно провёл сразу два электропоезда по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщила сегодня пресс-служба РЖД.

«Эксперимент устроили на МЦК. Беспилотные электрички шли в общем потоке с другими «Ласточками», останавливаясь на всех станциях. Для безопасности – без пассажиров и с машинистом в кабине», – говорится в сообщении железнодорожников.

Дистанционный контроль над поездами осуществлялся с помощью специального пульта, который создали учёные из НИИАС. Внешне он похож на обычную панель управления с джойстиками для тяги и торможения, а лобовое стекло заменили три монитора, на которые транслировалось изображение с десятка камер.

Поочерёдно отдавая команды «Ласточкам», машинист-оператор проверил, как система автоведения справляется с автоматической системой контроля посадки и высадки пассажиров; имитацией отказа открытия дверей и срыва стоп-крана.

«Когда мы доведем автоматизацию до максимального уровня, один машинист сможет управлять одновременно четырьмя «Ласточками», – сообщили в РЖД.

Москва, Андрей Дорофеев

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