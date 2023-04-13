В московском регионе похолодает

Надвигающийся с севера мощный антициклон принесет в Москву и Подмосковье ночные заморозки и понижение дневной температуры. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пятницу и субботу ожидается не выше 10°.

В пятницу, 14 апреля, ночью температура воздуха опустится в Москве до 0...2°, по области – до -2...3°. Днем ожидается около 10° с порывистым ветром до 15 м/с.

В субботу, 15 апреля, ночью в Москве -3...-1°, по области -5...0°. Днем в столице воздух прогреется до 7...9°, в Подмосковье – до 7...12°.

В воскресенье в центральной части пришедшего антициклона влияние весеннего солнца окажется уже сильнее, отметили синоптики. 16 апреля ночью возможны заморозки. Днем в Москве 12...14°, по области 10...15°.

«В начале следующей недели останется большой суточный ход температуры воздуха, местами по области еще будут не исключены заморозки, дни будут становиться все более теплыми, в понедельник почти те 12...17°, что и сегодня, а во вторник показания термометров еще на пару градусов выше. Погода останется сухой», – уточнили специалисты Гидрометцентра.

Москва, Андрей Дорофеев

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