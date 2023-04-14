«Квоты – это сразу коррупция»: мигранты из СНГ не решат демографических проблем России

В России невозможно решить демографические проблемы за счет мигрантов, даже если переселить в страну всех граждан государств постсоветского пространства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, система квот на мигрантов ведет к коррупции на фоне востребованности трудовых ресурсов.

«Столько мигрантов (для решения демографических проблем РФ) взять негде. Если мы не рассматриваем, условно Бангладеш и Пакистан, а говорим про бывшие страны Советского союза… то столько людей там просто нет, и не будет. По моему мнению, миграционный потенциал практически исчерпан. Если сейчас создать ну очень комфортные условия здесь в России, – не очень представляю, что это может случиться, – то 1-1,5 млн приедет, и все», – пояснил Коженов.

При этом экс-глава Федерации обратил внимание, что сейчас изменились условия миграционного учета, что создало проблемы для приезда в Россию. «В 18-м году перед чемпионатом мира по футболу ввели ограничение, что на миграционный учет можно встать строго по месту проживания, а раньше можно было по месту работы. Вот это когда убрали, встала большая проблема», – отметил он.

В то же время, как считает Коженов, в России сохраняется очень высокая востребованность в трудовых ресурсах, хотя точно просчитать этот показатель невозможно. «Очень сложно все это посчитать. Мы слышим заявления от [вице-премьера РФ Марата] Хуснуллина, что 5 млн надо, кто-то посчитал 1 млн надо, потом кто-то посчитал, что только в Москве надо 360 тысяч. Я достаточно скептически к этому отношусь, но то, что очень высокая востребованность точно есть», – полагает он.

«Ради интереса собрали бизнесменов в Zoom, порядка 150 со всей страны. И мы сделали опрос – сколько у вас сейчас работает людей, сколько нужно еще людей и сколько вы платите… И получилось, что в тот день можно было устроить 50 тысяч человек», – отметил Коженов.

При этом эксперт полагает, что система квот будет способствовать росту коррупции. «Слышу разговоры: давайте планировать, вводить какие-то квоты… Это сразу коррупция. Потому что как только кому-то нужны будут сверх квоты люди, он будет думать, как этот вопрос решить. Давайте не будем в это лезть. Есть рыночная экономика. Пусть все само происходит», – заключил Коженов.

Москва, Мария Соколова

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