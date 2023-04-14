В Москве прогнозируют потепление до плюс 20 градусов

В Москве на следующей неделе прогнозируется повышение температуры до 20 градусов. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник ночные температуры преимущественно положительные, дневные температуры по Москве от плюс 12 до плюс 17 градусов. Во вторник температура еще на 1-2 градуса повыше – от плюс 14 до плюс 19. И очень теплый прогнозируется день в среду», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с понижением давления: ветер будет слабым, а на смену безоблачной погоде и солнцу придет облачная погода с прояснениями.

«А раз облачно, то ночные температуры заметно повысятся. Будет теплая ночь – плюс 5 – плюс 10 градусов, а дневная температура в среду на 10 градусов выше – плюс 15 – плюс 20 градусов», – сказал Вильфанд.

Во второй половине недели, по предварительным расчетам, температура понизится – на 2-4 градуса. При этом она будет приближаться к норме апреля. Также во второй половине недели не исключены осадки.

Москва, Андрей Дорофеев

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