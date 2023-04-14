Опасная тема: проблемы с мигрантами в России грозят обернуться политической дестабилизацией

Серьезным фактором политической дестабилизации России может стать миграционная проблема. Такое мнение высказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов. По его оценке, это может произойти на фоне обострения конфликтов между приезжими и коренным населением.

«Миграционный приток тесно связан с коррумпированными чиновниками, врачами, которые выдают поддельные справки, сотрудниками структур ФМС – в качестве операторов выступают этнические преступные группировки. Рост трудовых мигрантов напрямую связан с ростом преступности – об этом недавно говорил и глава СКР», констатировал Старовойтов в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что даже предоставленная мигрантам возможность получить гражданство не улучшила ситуацию. «Все попытки властей поставить мигрантов на службу Отечеству ничем не увенчались – язык они учат плохо, в армии служить не хотят, даже в обмен на гражданство, очевидно, в гражданстве особо и не нуждаясь», – отметил он.

«Тема эта настолько опасная во всех смыслах, что с ней не рискуют связываться ни политики, ни журналисты, хотя количество конфликтов между коренным населением и мигрантами с каждым годом растет и грозит в ближайшее время стать серьезным фактором политической дестабилизации», – заключил Старовойтов.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2022 году число уголовных дел против мигрантов по обвинению в убийствах и причинении смерти выросло в пять раз.

Москва, Мария Соколова

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