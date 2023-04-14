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Пятница, 14 апреля 2023, 21:03 мск

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«Политически Бахмут мало интересен Киевскому режиму»: Пригожин объяснил, почему Украина продолжает удерживать город

Фото: кадр из видеообращения Евгения Пригожина в телеграм-канале

Бахмут стратегически важен для России, а для Киева он не интересен с политической точки зрения. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Рассуждая в своей статье о роли «бахмутской мясорубки» для СВО, Пригожин констатировал, что несмотря на колоссальные потери в этом районе, украинское командование направляет сюда новые резервы, которые успешно перемалываются.

«Длительная битва за Бахмут крайне выгодна российским войскам, ведь большой кусок территории Украины они уже отжали в 2022 году. Если спецоперация останется в этих границах, плюс-минус пару десятков километров, то это решит многие задачи СВО», – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Практически ежедневно идут колонны техники противника, и каждый день потери ВСУ исчисляются сотнями, «идя на закланье и усеивая дорогу смерти», резюмировал Пригожин.

С полной версией статьи Евгения Пригожина о спецоперации, ее роли и значении для победы Российской Федерации можно ознакомиться по этой ссылке.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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