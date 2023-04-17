Справедливость всегда была одним из главных принципов ЧВК «Вагнер»

К лозунгу ЧВК «Вагнер» «Кровь, Честь, Родина, Отвага» не так давно добавилось еще одно слово – «справедливость». Однако если проследить боевой путь «Оркестра» с момента его основания, это понятие всегда было одним из руководящих принципов подразделения.

Начиная с конфликта в Донбассе 2014 года, бойцы ЧВК «Вагнер» восстанавливали справедливость. Появление «вагнеровцев» в ЛНР было обусловлено защитой мирного населения, не принявшего итоги вооруженного переворота в Киеве.

Добровольцы, имевшие боевой опыт и ставшие костяком новообразовавшейся группы «Вагнер», не только уравняли шансы ополчения против участников так называемой АТО, но и предотвратили геноцид, который украинские националисты хотели устроить в молодых республиках на востоке Украины.

За этим последовала борьба с самой могущественной на тот момент террористической группировкой – «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии. И снова ЧВК «Вагнер» встала на путь восстановления справедливости, поддерживая законно избранного президента Башара Асада и защищая местных жителей от террористов.

Вся дальнейшая деятельность «Оркестра» в Африке развивалась в этом направлении: поддержка легитимных властей и защита населения от условных сил зла, будь то террористы или бандиты. Один из персонажей фильма «Турист», посвященный деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике (ЦАР), озвучил этот принцип еще в 2021 году.

«Американцы ж – они за демократию борются, а мы – за справедливость», – говорит в киноленте герой с позывным Макет.

Тема справедливости проходит лейтмотивом и в заявлениях главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Имея достаточно глубокий опыт ведения боевых действий, все более очевидным становится, что эффективность бойцов [ЧВК «Вагнер»] увеличивается в случае, если они правильно идеологически подкованы: «Ни шагу назад», «Это наш дом», «Мы боремся за справедливость» и так далее», – говорится в ответе Пригожина журналисту американского издания «Нью-Йорк Таймс» от 13 марта 2023 года. – «Сегодня у нас есть четкое понимание, что ваша основная идеологема – это борьба за демократию, а мы для себя выработали идеологему – «Борьба за справедливость».

Специальная военная операция не стала исключением, и теперь ЧВК «Вагнер» без преувеличения восстанавливает историческую справедливость. И дело даже не в возвращении исконно российских территорий, что, впрочем, тоже немаловажно. «Вагнеровцы» возвращают России то, что было отнято у нее после развала Советского Союза, а именно – субъектность и суверенитет.

Выполняя боевые задачи на Бахмутском направлении, «вагнеровцы» заставляют противников нашей страны снова с нами считаться, показывая, что остались еще люди в России, которые готовы дать честный бой и выйти из него победителями без «договорняков» и других национальных унижений.

Исходя из всего вышесказанного, не удивительно, что эмблему ЧВК «Вагнер» теперь украшает еще и слово «справедливость». Оно давно напрашивалось в лозунг самого боеспособного подразделения России. И его появление тоже своего рода восстановление справедливости.

Москва, Екатерина Попова

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