«Такого никогда не было»: Ближний Восток разворачивается к России и выходит из-под «опеки» США

Ближний Восток выходит из затяжного кризиса с опорой на ось Россия-Китай на фоне ослабления влияния США в регионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали эксперты сегодня на «круглом столе» в Москве. По их оценке, архитектура многополярного мироустройства пока только нащупывается, но процесс уже необратим.

В частности, профессор НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов обратил внимание, что Ближний Восток «выходит из затяжного кризиса, но в непростых условиях». «Выход из этого кризиса, к сожалению, ознаменован тем, что страны, получив большой внешнеполитический опыт и опыт того, что не надо ссориться, не приобрели никакого нового качества с точки зрения концепции социально-экономического развития. Ничего нового не придумано», – отметил он.

«Выход из кризиса не только намечается, но уже происходит. Он ведет к ослаблению противоречий между теми странами, которые в принципе могли договориться об очень многом и совместно сотрудничать, и получать большие позитивы от торгово-экономического взаимодействия. Эти процессы сейчас пойдут. Но впереди еще много неожиданностей внутреннего и внешнего порядка. Поэтому пока можно говорить только о новых тенденциях», – считает Бакланов.

Аналитик Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов со своей стороны отметил, что невозможно рассматривать ситуацию на Ближнем Востоке в отрыве от глобальной. «Общемировая ситуация говорит о том, что происходит колоссальный сдвиг баланса сил. В 93-м году американский ученый Самюэл Хантингтон придумал такую концепцию – столкновение цивилизаций. Поначалу вывод содержался в том, что это столкновение идет между Западом и Исламским миром. Но Хантингтон смотрел вперед. Он говорил, что, в конце концов, будет Запад против всех. И, в конце концов, мы видим, что сейчас этот процесс, он, конечно, не быстрый, но он набирает силу. Позиции Запада слабеют, прежде всего США, а позиции других сил, которые представляют Россия и Китай прежде всего, будут усиливаться», – констатировал он.

По его словам, ключевую роль в этом процессе играет примирение Саудовской Аравии и Ирана, а также наметившееся урегулирование Йеменского кризиса. «Третий момент, который меняет расстановку сил в самом Ближнем Востоке, – это наша (РФ) договоренность с саудовцами и эмиратами по нефти. Это была для американцев бомба. Но саудовцы недовольны политикой США, и они пошли на беспрецедентное снижение уровня добычи своей нефти для того, чтобы сохранить цены на нефть. Это идет в очень тесной координации с нами. Такого никогда не было. Это происходит потому, что эти страны, которые отказались присоединиться к антироссийским санкциям, понимают, что жизнь за другим блоком, который возглавляет Россия и Китай», – подчеркнул эксперт.

«У нас с мусульманским миром очень большое совпадение позиций по многим международным вопросам. Но самое главное, чего не хотят замечать на Западе, да и никогда наверно не заметят, пока у них гром не грянет, у нас общий подход к ценностям. Мы разделяем одни и те же ценности, и это основа для дальнейшего нашего сближения», – отметил Попов.

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ и МГИМО МИД России Сергей Лузянин обратил внимание, что на фоне ослабления роли США на Ближнем Востоке резко возросла именно политическая роль Китая. «У меня ощущение, что американцы не очень понимают, что делать, потому что китайцы пробивают слабые места на национальных форматах и создают, в частности, на Ближнем Востоке некие шаблоны урегулирования. Вот ирано-саудовская модель – классическая», – пояснил он.

«Самое главное американская хаотизация и долларизация – это старые форматы. (На Ближнем Востоке) кто-то открыто дистанцируется, кто-то – сдержано, кто-то просто негодует и так далее. Китай это все, конечно, использует очень умело – и дедолларизация частичная, и другие моменты… Фактически мы наблюдаем формирование, если не новой ближневосточной китайской политики, но по крайней мере, ее наполнение», – отметил эксперт.

«Китайско-американская конкуренция сохранится в этом регионе. Она даже возрастет, усилится, ужесточится. Это совершенно очевидно. А поскольку Россия и Китай стратегические партнеры не только на двухсторонних треках, но и на глобальном, и на региональном. Значит – у России и Китая есть свои функции и позиции в этом регионе… Пекин и Москва могут закрывать (глаза) на свои технологические нестыковки ради процесса, если не формирования, то нащупывания неамериканского мира», – заключил Лузянин.

Москва, Мария Соколова

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